BRK690k (BRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4,970.1 המחיר הנמוך ביותר $ 248.38 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.95%

BRK690k (BRK) המחיר בזמן אמת של הוא $673.2. במהלך 24 השעות האחרונות, BRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,970.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 248.38.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRK690k (BRK) מידע שוק

שווי שוק $ 67.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.32K אספקת מחזור 100.00 אספקה כוללת 100.0

שווי השוק הנוכחי של BRK690k הוא $ 67.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRK הוא 100.00, עם היצע כולל של 100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.32K.