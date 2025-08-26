עוד על BRIUN

BRIUN מידע על מחיר

BRIUN אתר רשמי

BRIUN טוקניומיקה

BRIUN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Briun Armstrung סֵמֶל

Briun Armstrung מחיר (BRIUN)

לא רשום

1 BRIUN ל USDמחיר חי:

$0.00036543
$0.00036543$0.00036543
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Briun Armstrung (BRIUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:21 (UTC+8)

Briun Armstrung (BRIUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0328559
$ 0.0328559$ 0.0328559

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-7.01%

-7.06%

-7.06%

Briun Armstrung (BRIUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRIUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRIUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0328559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRIUN השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Briun Armstrung (BRIUN) מידע שוק

$ 281.00K
$ 281.00K$ 281.00K

--
----

$ 281.00K
$ 281.00K$ 281.00K

769.46M
769.46M 769.46M

769,457,324.025033
769,457,324.025033 769,457,324.025033

שווי השוק הנוכחי של Briun Armstrung הוא $ 281.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRIUN הוא 769.46M, עם היצע כולל של 769457324.025033. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.00K.

Briun Armstrung (BRIUN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Briun Armstrungל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBriun Armstrung ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBriun Armstrung ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Briun Armstrungל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.01%
30 ימים$ 0-34.06%
60 ימים$ 0+8.83%
90 ימים$ 0--

מה זהBriun Armstrung (BRIUN)

Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Briun Armstrung (BRIUN) משאב

האתר הרשמי

Briun Armstrungתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Briun Armstrung (BRIUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Briun Armstrung (BRIUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Briun Armstrung.

בדוק את Briun Armstrung תחזית המחיר עכשיו‏!

BRIUN למטבעות מקומיים

Briun Armstrung (BRIUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Briun Armstrung (BRIUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRIUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Briun Armstrung (BRIUN)

כמה שווה Briun Armstrung (BRIUN) היום?
החי BRIUNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRIUN ל USD?
המחיר הנוכחי של BRIUN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Briun Armstrung?
שווי השוק של BRIUN הוא $ 281.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRIUN?
ההיצע במחזור של BRIUN הוא 769.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRIUN?
‏‏BRIUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0328559 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRIUN?
BRIUN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRIUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRIUN הוא -- USD.
האם BRIUN יעלה השנה?
BRIUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRIUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:21 (UTC+8)

Briun Armstrung (BRIUN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.