Briun Armstrung (BRIUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0328559$ 0.0328559 $ 0.0328559 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.16% שינוי מחיר (1D) -7.01% שינוי מחיר (7D) -7.06% שינוי מחיר (7D) -7.06%

Briun Armstrung (BRIUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRIUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRIUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0328559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRIUN השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Briun Armstrung (BRIUN) מידע שוק

שווי שוק $ 281.00K$ 281.00K $ 281.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 281.00K$ 281.00K $ 281.00K אספקת מחזור 769.46M 769.46M 769.46M אספקה כוללת 769,457,324.025033 769,457,324.025033 769,457,324.025033

שווי השוק הנוכחי של Briun Armstrung הוא $ 281.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRIUN הוא 769.46M, עם היצע כולל של 769457324.025033. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.00K.