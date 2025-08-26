Bright Union מחיר (BRIGHT)
-2.56%
-2.56%
Bright Union (BRIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00182314. במהלך 24 השעות האחרונות, BRIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.721301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142523.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRIGHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bright Union הוא $ 44.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRIGHT הוא 24.13M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.55K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bright Unionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBright Union ל USDהיה . $ -0.0004310178.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBright Union ל USDהיה $ +0.0001142009.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bright Unionל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0004310178
|-23.64%
|60 ימים
|$ +0.0001142009
|+6.26%
|90 ימים
|$ 0
|--
Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.
