Bright Union סֵמֶל

Bright Union מחיר (BRIGHT)

לא רשום

1 BRIGHT ל USDמחיר חי:

$0.00182314
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bright Union (BRIGHT) טבלת מחירים חיה
Bright Union (BRIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.721301
$ 0.00142523
--

--

-2.56%

-2.56%

Bright Union (BRIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00182314. במהלך 24 השעות האחרונות, BRIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.721301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRIGHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bright Union (BRIGHT) מידע שוק

$ 44.00K
--
$ 200.55K
24.13M
110,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Bright Union הוא $ 44.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRIGHT הוא 24.13M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.55K.

Bright Union (BRIGHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bright Unionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBright Union ל USDהיה . $ -0.0004310178.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBright Union ל USDהיה $ +0.0001142009.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bright Unionל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0004310178-23.64%
60 ימים$ +0.0001142009+6.26%
90 ימים$ 0--

מה זהBright Union (BRIGHT)

Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bright Union (BRIGHT) משאב

האתר הרשמי

Bright Unionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bright Union (BRIGHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bright Union (BRIGHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bright Union.

בדוק את Bright Union תחזית המחיר עכשיו‏!

BRIGHT למטבעות מקומיים

Bright Union (BRIGHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bright Union (BRIGHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRIGHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bright Union (BRIGHT)

כמה שווה Bright Union (BRIGHT) היום?
החי BRIGHTהמחיר ב USD הוא 0.00182314 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRIGHT ל USD?
המחיר הנוכחי של BRIGHT ל USD הוא $ 0.00182314. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bright Union?
שווי השוק של BRIGHT הוא $ 44.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRIGHT?
ההיצע במחזור של BRIGHT הוא 24.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRIGHT?
‏‏BRIGHT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.721301 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRIGHT?
BRIGHT ‏‏רשם מחירATL של 0.00142523 USD.
מהו נפח המסחר של BRIGHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRIGHT הוא -- USD.
האם BRIGHT יעלה השנה?
BRIGHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRIGHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

