Bridged WBNB (WBNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 832.05 $ 832.05 $ 832.05 24 שעות נמוך $ 870.01 $ 870.01 $ 870.01 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 832.05$ 832.05 $ 832.05 גבוה 24 שעות $ 870.01$ 870.01 $ 870.01 שיא כל הזמנים $ 904.49$ 904.49 $ 904.49 המחיר הנמוך ביותר $ 266.02$ 266.02 $ 266.02 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -1.31% שינוי מחיר (7D) +0.77% שינוי מחיר (7D) +0.77%

Bridged WBNB (WBNB) המחיר בזמן אמת של הוא $844.15. במהלך 24 השעות האחרונות, WBNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 832.05 לבין שיא של $ 870.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 904.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 266.02.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBNB השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridged WBNB (WBNB) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 4.07K$ 4.07K $ 4.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,844.047540938227 3,844.047540938227 3,844.047540938227

שווי השוק הנוכחי של Bridged WBNB הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.07K. ההיצע במחזור של WBNB הוא 0.00, עם היצע כולל של 3844.047540938227. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.