Bridged WAVAX (WAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 18.02 $ 18.02 $ 18.02 24 שעות נמוך $ 19.24 $ 19.24 $ 19.24 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 18.02$ 18.02 $ 18.02 גבוה 24 שעות $ 19.24$ 19.24 $ 19.24 שיא כל הזמנים $ 45.08$ 45.08 $ 45.08 המחיר הנמוך ביותר $ 14.77$ 14.77 $ 14.77 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -3.65% שינוי מחיר (7D) -6.63% שינוי מחיר (7D) -6.63%

Bridged WAVAX (WAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $18.39. במהלך 24 השעות האחרונות, WAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 18.02 לבין שיא של $ 19.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 14.77.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAVAX השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridged WAVAX (WAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.17K$ 2.17K $ 2.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 588.77K$ 588.77K $ 588.77K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 31,801.52077190066 31,801.52077190066 31,801.52077190066

שווי השוק הנוכחי של Bridged WAVAX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.17K. ההיצע במחזור של WAVAX הוא 0.00, עם היצע כולל של 31801.52077190066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 588.77K.