Bridged USDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.994464 $ 0.994464 $ 0.994464 24 שעות נמוך $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.994464$ 0.994464 $ 0.994464 גבוה 24 שעות $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 שיא כל הזמנים $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 המחיר הנמוך ביותר $ 0.95296$ 0.95296 $ 0.95296 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -0.43% שינוי מחיר (7D) -- שינוי מחיר (7D) --

Bridged USDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998856. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.994464 לבין שיא של $ 1.006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.95296.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridged USDT (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Bridged USDT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.34M. ההיצע במחזור של USDT הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.