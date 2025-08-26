Bridged BUSD (BUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.100818 $ 0.100818 $ 0.100818 24 שעות נמוך $ 1.076 $ 1.076 $ 1.076 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.100818$ 0.100818 $ 0.100818 גבוה 24 שעות $ 1.076$ 1.076 $ 1.076 שיא כל הזמנים $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 המחיר הנמוך ביותר $ 0.074818$ 0.074818 $ 0.074818 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) +866.01% שינוי מחיר (7D) -2.62% שינוי מחיר (7D) -2.62%

Bridged BUSD (BUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.014. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.100818 לבין שיא של $ 1.076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.074818.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSD השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, +866.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridged BUSD (BUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 913.75$ 913.75 $ 913.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Bridged BUSD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 913.75. ההיצע במחזור של BUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.