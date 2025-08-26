Bridged Andromeda (SANDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00196019 $ 0.00196019 $ 0.00196019 24 שעות נמוך $ 0.00204937 $ 0.00204937 $ 0.00204937 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00196019$ 0.00196019 $ 0.00196019 גבוה 24 שעות $ 0.00204937$ 0.00204937 $ 0.00204937 שיא כל הזמנים $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00182383$ 0.00182383 $ 0.00182383 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.99% שינוי מחיר (7D) -9.08% שינוי מחיר (7D) -9.08%

Bridged Andromeda (SANDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197672. במהלך 24 השעות האחרונות, SANDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196019 לבין שיא של $ 0.00204937, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00182383.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANDR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridged Andromeda (SANDR) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Bridged Andromeda הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.64K. ההיצע במחזור של SANDR הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.