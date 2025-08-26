עוד על BRICS

BRICS Chain סֵמֶל

BRICS Chain מחיר (BRICS)

1 BRICS ל USDמחיר חי:

-3.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
BRICS Chain (BRICS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:35:50 (UTC+8)

BRICS Chain (BRICS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.52%

-3.31%

-5.81%

-5.81%

BRICS Chain (BRICS) המחיר בזמן אמת של הוא $17.23. במהלך 24 השעות האחרונות, BRICS נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.96 לבין שיא של $ 17.83, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRICSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 316.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.67675.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRICS השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRICS Chain (BRICS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BRICS Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.16M. ההיצע במחזור של BRICS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.23B.

BRICS Chain (BRICS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BRICS Chainל USDהיה $ -0.59029423347263.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRICS Chain ל USDהיה . $ -4.5994468430.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRICS Chain ל USDהיה $ -3.1931325200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BRICS Chainל USDהיה $ -10.607917132568865.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.59029423347263-3.31%
30 ימים$ -4.5994468430-26.69%
60 ימים$ -3.1931325200-18.53%
90 ימים$ -10.607917132568865-38.10%

מה זהBRICS Chain (BRICS)

BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BRICS Chain (BRICS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BRICS Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BRICS Chain (BRICS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BRICS Chain (BRICS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BRICS Chain.

בדוק את BRICS Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

BRICS למטבעות מקומיים

BRICS Chain (BRICS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BRICS Chain (BRICS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRICS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BRICS Chain (BRICS)

כמה שווה BRICS Chain (BRICS) היום?
החי BRICSהמחיר ב USD הוא 17.23 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRICS ל USD?
המחיר הנוכחי של BRICS ל USD הוא $ 17.23. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BRICS Chain?
שווי השוק של BRICS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRICS?
ההיצע במחזור של BRICS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRICS?
‏‏BRICS השיג מחיר שיא (ATH) של 316.56 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRICS?
BRICS ‏‏רשם מחירATL של 0.67675 USD.
מהו נפח המסחר של BRICS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRICS הוא $ 1.16M USD.
האם BRICS יעלה השנה?
BRICS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRICS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:35:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.