BRICS Chain (BRICS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 16.96 גבוה 24 שעות $ 17.83 שיא כל הזמנים $ 316.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.67675 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -3.31% שינוי מחיר (7D) -5.81%

BRICS Chain (BRICS) המחיר בזמן אמת של הוא $17.23. במהלך 24 השעות האחרונות, BRICS נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.96 לבין שיא של $ 17.83, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRICSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 316.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.67675.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRICS השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRICS Chain (BRICS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.16M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.23B אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BRICS Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.16M. ההיצע במחזור של BRICS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.23B.