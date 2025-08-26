BribeAI (BRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.368373$ 0.368373 $ 0.368373 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00101469$ 0.00101469 $ 0.00101469 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +31.52% שינוי מחיר (7D) +31.52%

BribeAI (BRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00224876. במהלך 24 השעות האחרונות, BRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.368373, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101469.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BribeAI (BRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 64.16$ 64.16 $ 64.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.49K$ 22.49K $ 22.49K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BribeAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.16. ההיצע במחזור של BRAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.49K.