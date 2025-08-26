Brewlabs (BREW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.157077$ 0.157077 $ 0.157077 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0239576$ 0.0239576 $ 0.0239576 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +14.15% שינוי מחיר (7D) +14.15%

Brewlabs (BREW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02857476. במהלך 24 השעות האחרונות, BREW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.157077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0239576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brewlabs (BREW) מידע שוק

שווי שוק $ 569.99K$ 569.99K $ 569.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 570.23K$ 570.23K $ 570.23K אספקת מחזור 19.95M 19.95M 19.95M אספקה כוללת 19,955,636.64282781 19,955,636.64282781 19,955,636.64282781

שווי השוק הנוכחי של Brewlabs הוא $ 569.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREW הוא 19.95M, עם היצע כולל של 19955636.64282781. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 570.23K.