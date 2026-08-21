Brent on SOL מחיר היום

מחיר Brent on SOL (BRENT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRENT ל USD הוא $ 0 לכל BRENT.

Brent on SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 190,815, עם היצע במחזור של 998.87M BRENT. ב‑24 השעות האחרונות, BRENT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01410698, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRENT נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +14.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.28.

Brent on SOL (BRENT) מידע שוק

שווי שוק $ 190.82K$ 190.82K $ 190.82K נפח (24 שעות) $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.82K$ 190.82K $ 190.82K אספקת מחזור 998.87M 998.87M 998.87M אספקה כוללת 998,870,151.697569 998,870,151.697569 998,870,151.697569

שווי השוק הנוכחי של Brent on SOL הוא $ 190.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.28. ההיצע במחזור של BRENT הוא 998.87M, עם היצע כולל של 998870151.697569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.82K.