BreakBot (BREAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00144929$ 0.00144929 $ 0.00144929 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.67% שינוי מחיר (7D) +1.67%

BreakBot (BREAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BREAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144929, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREAK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BreakBot (BREAK) מידע שוק

שווי שוק $ 14.29K$ 14.29K $ 14.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K אספקת מחזור 993.58M 993.58M 993.58M אספקה כוללת 999,726,846.219585 999,726,846.219585 999,726,846.219585

שווי השוק הנוכחי של BreakBot הוא $ 14.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREAK הוא 993.58M, עם היצע כולל של 999726846.219585. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.38K.