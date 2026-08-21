Brazilian real מחיר היום

מחיר Brazilian real (WBRL) בזמן אמת היום הוא $ 0.192734, עם שינוי של 0.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WBRL ל USD הוא $ 0.192734 לכל WBRL.

Brazilian real כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,681,352, עם היצע במחזור של 8.72M WBRL. ב‑24 השעות האחרונות, WBRL סחר בין $ 0.188699 (נמוך) ל $ 0.197384 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.227925, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.144206.

ביצועים לטווח קצר, WBRL נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 886.41.

Brazilian real (WBRL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M נפח (24 שעות) $ 886.41$ 886.41 $ 886.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 8.72M 8.72M 8.72M אספקה כוללת 8,723,652.5 8,723,652.5 8,723,652.5

שווי השוק הנוכחי של Brazilian real הוא $ 1.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 886.41. ההיצע במחזור של WBRL הוא 8.72M, עם היצע כולל של 8723652.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.