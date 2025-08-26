BRAZILIAN MIKU (MIKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00357582$ 0.00357582 $ 0.00357582 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) +2.71% שינוי מחיר (7D) +13.33% שינוי מחיר (7D) +13.33%

BRAZILIAN MIKU (MIKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00357582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIKU השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) מידע שוק

שווי שוק $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K אספקת מחזור 996.11M 996.11M 996.11M אספקה כוללת 996,106,416.987616 996,106,416.987616 996,106,416.987616

שווי השוק הנוכחי של BRAZILIAN MIKU הוא $ 21.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIKU הוא 996.11M, עם היצע כולל של 996106416.987616. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.18K.