BRAZILIAN MIKU מחיר (MIKU)
BRAZILIAN MIKU (MIKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00357582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIKU השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BRAZILIAN MIKU הוא $ 21.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIKU הוא 996.11M, עם היצע כולל של 996106416.987616. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.18K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BRAZILIAN MIKUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRAZILIAN MIKU ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRAZILIAN MIKU ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BRAZILIAN MIKUל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+2.71%
|30 ימים
|$ 0
|+15.03%
|60 ימים
|$ 0
|+24.77%
|90 ימים
|$ 0
|--
In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
