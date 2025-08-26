עוד על MIKU

BRAZILIAN MIKU סֵמֶל

BRAZILIAN MIKU מחיר (MIKU)

לא רשום

1 MIKU ל USDמחיר חי:

--
----
+2.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
BRAZILIAN MIKU (MIKU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:58:15 (UTC+8)

BRAZILIAN MIKU (MIKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357582
$ 0.00357582$ 0.00357582

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+2.71%

+13.33%

+13.33%

BRAZILIAN MIKU (MIKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00357582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIKU השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) מידע שוק

$ 21.18K
$ 21.18K$ 21.18K

--
----

$ 21.18K
$ 21.18K$ 21.18K

996.11M
996.11M 996.11M

996,106,416.987616
996,106,416.987616 996,106,416.987616

שווי השוק הנוכחי של BRAZILIAN MIKU הוא $ 21.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIKU הוא 996.11M, עם היצע כולל של 996106416.987616. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.18K.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BRAZILIAN MIKUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRAZILIAN MIKU ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRAZILIAN MIKU ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BRAZILIAN MIKUל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.71%
30 ימים$ 0+15.03%
60 ימים$ 0+24.77%
90 ימים$ 0--

מה זהBRAZILIAN MIKU (MIKU)

In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) משאב

האתר הרשמי

BRAZILIAN MIKUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BRAZILIAN MIKU (MIKU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BRAZILIAN MIKU (MIKU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BRAZILIAN MIKU.

בדוק את BRAZILIAN MIKU תחזית המחיר עכשיו‏!

MIKU למטבעות מקומיים

BRAZILIAN MIKU (MIKU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BRAZILIAN MIKU (MIKU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIKU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BRAZILIAN MIKU (MIKU)

כמה שווה BRAZILIAN MIKU (MIKU) היום?
החי MIKUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIKU ל USD?
המחיר הנוכחי של MIKU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BRAZILIAN MIKU?
שווי השוק של MIKU הוא $ 21.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIKU?
ההיצע במחזור של MIKU הוא 996.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIKU?
‏‏MIKU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00357582 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIKU?
MIKU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MIKU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIKU הוא -- USD.
האם MIKU יעלה השנה?
MIKU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIKU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:58:15 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.