Brasa Staked FOGO מחיר היום

מחיר Brasa Staked FOGO (STFOGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01366079, עם שינוי של 7.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STFOGO ל USD הוא $ 0.01366079 לכל STFOGO.

Brasa Staked FOGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 837,778, עם היצע במחזור של 61.33M STFOGO. ב‑24 השעות האחרונות, STFOGO סחר בין $ 0.01267534 (נמוך) ל $ 0.01376921 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03649298, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0117084.

ביצועים לטווח קצר, STFOGO נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו +6.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.34.

Brasa Staked FOGO (STFOGO) מידע שוק

שווי שוק $ 837.78K$ 837.78K $ 837.78K נפח (24 שעות) $ 16.34$ 16.34 $ 16.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 837.78K$ 837.78K $ 837.78K אספקת מחזור 61.33M 61.33M 61.33M אספקה כוללת 61,334,014.36032839 61,334,014.36032839 61,334,014.36032839

שווי השוק הנוכחי של Brasa Staked FOGO הוא $ 837.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.34. ההיצע במחזור של STFOGO הוא 61.33M, עם היצע כולל של 61334014.36032839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 837.78K.