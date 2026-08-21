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מחיר Brasa Staked FOGO בזמן אמת היום הוא 0.01366079 USD.STFOGO שווי השוק הוא 837,778 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר STFOGO ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Brasa Staked FOGO בזמן אמת היום הוא 0.01366079 USD.STFOGO שווי השוק הוא 837,778 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר STFOGO ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Brasa Staked FOGO סֵמֶל

Brasa Staked FOGO מחיר (STFOGO)

לא רשום

1 STFOGO ל USDמחיר חי:

$0.01369315
$0.01369315$0.01369315
+0.07%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Brasa Staked FOGO (STFOGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:54:52 (UTC+8)

Brasa Staked FOGO מחיר היום

מחיר Brasa Staked FOGO (STFOGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01366079, עם שינוי של 7.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STFOGO ל USD הוא $ 0.01366079 לכל STFOGO.

Brasa Staked FOGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 837,778, עם היצע במחזור של 61.33M STFOGO. ב‑24 השעות האחרונות, STFOGO סחר בין $ 0.01267534 (נמוך) ל $ 0.01376921 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03649298, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0117084.

ביצועים לטווח קצר, STFOGO נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו +6.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.34.

Brasa Staked FOGO (STFOGO) מידע שוק

$ 837.78K
$ 837.78K$ 837.78K

$ 16.34
$ 16.34$ 16.34

$ 837.78K
$ 837.78K$ 837.78K

61.33M
61.33M 61.33M

61,334,014.36032839
61,334,014.36032839 61,334,014.36032839

שווי השוק הנוכחי של Brasa Staked FOGO הוא $ 837.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.34. ההיצע במחזור של STFOGO הוא 61.33M, עם היצע כולל של 61334014.36032839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 837.78K.

Brasa Staked FOGO היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01267534
$ 0.01267534$ 0.01267534
24 שעות נמוך
$ 0.01376921
$ 0.01376921$ 0.01376921
גבוה 24 שעות

$ 0.01267534
$ 0.01267534$ 0.01267534

$ 0.01376921
$ 0.01376921$ 0.01376921

$ 0.03649298
$ 0.03649298$ 0.03649298

$ 0.0117084
$ 0.0117084$ 0.0117084

-0.27%

+7.17%

+6.24%

+6.24%

Brasa Staked FOGO (STFOGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brasa Staked FOGOל USDהיה $ +0.00091416.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrasa Staked FOGO ל USDהיה . $ -0.0000162795.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrasa Staked FOGO ל USDהיה $ -0.0037320417.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brasa Staked FOGOל USDהיה $ -0.00000228805239416.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00091416+7.17%
30 ימים$ -0.0000162795-0.11%
60 ימים$ -0.0037320417-27.31%
90 ימים$ -0.00000228805239416-0.00%

תחזית מחיר עבור Brasa Staked FOGO

Brasa Staked FOGO (STFOGO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של STFOGO הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Brasa Staked FOGO (STFOGO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Brasa Staked FOGO עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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קטגוריה :

Decentralized Finance (DeFi)Fogo Ecosystem

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:54:52 (UTC+8)

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זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
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02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
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02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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