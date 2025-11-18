Brainrot Research מחיר היום

מחיר Brainrot Research (BRNRT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001808, עם שינוי של 1.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRNRT ל USD הוא $ 0.00001808 לכל BRNRT.

Brainrot Research כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,069.01, עם היצע במחזור של 999.63M BRNRT. ב‑24 השעות האחרונות, BRNRT סחר בין $ 0.00001521 (נמוך) ל $ 0.00001886 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00060333, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001521.

ביצועים לטווח קצר, BRNRT נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו -25.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Brainrot Research (BRNRT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K אספקת מחזור 999.63M 999.63M 999.63M אספקה כוללת 999,629,712.8269315 999,629,712.8269315 999,629,712.8269315

שווי השוק הנוכחי של Brainrot Research הוא $ 18.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRNRT הוא 999.63M, עם היצע כולל של 999629712.8269315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.07K.