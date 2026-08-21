Brain On BNB AI מחיר היום

מחיר Brain On BNB AI (BOBAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOBAI ל USD הוא $ 0 לכל BOBAI.

Brain On BNB AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,843, עם היצע במחזור של 890.13M BOBAI. ב‑24 השעות האחרונות, BOBAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOBAI נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +18.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Brain On BNB AI (BOBAI) מידע שוק

שווי שוק $ 66.84K$ 66.84K $ 66.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.84K$ 66.84K $ 66.84K אספקת מחזור 890.13M 890.13M 890.13M אספקה כוללת 890,127,558.2646098 890,127,558.2646098 890,127,558.2646098

שווי השוק הנוכחי של Brain On BNB AI הוא $ 66.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOBAI הוא 890.13M, עם היצע כולל של 890127558.2646098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.84K.