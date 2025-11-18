bozo the bull מחיר היום

מחיר bozo the bull (BOZO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOZO ל USD הוא -- לכל BOZO.

bozo the bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,019.52, עם היצע במחזור של 999.66M BOZO. ב‑24 השעות האחרונות, BOZO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00106071, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOZO נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

bozo the bull (BOZO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,662,961.225446 999,662,961.225446 999,662,961.225446

שווי השוק הנוכחי של bozo the bull הוא $ 8.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOZO הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999662961.225446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.02K.