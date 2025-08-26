Bozo Collective (BOZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -4.22% שינוי מחיר (7D) +14.88% שינוי מחיר (7D) +14.88%

Bozo Collective (BOZO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOZO השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -4.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bozo Collective (BOZO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 162.14$ 162.14 $ 162.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 238.50K$ 238.50K $ 238.50K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bozo Collective הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 162.14. ההיצע במחזור של BOZO הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 238.50K.