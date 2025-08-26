Boysclubbase ($BOYS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00234998 גבוה 24 שעות $ 0.00259269 שיא כל הזמנים $ 0.171173 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00104845 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) +3.67% שינוי מחיר (7D) +14.94%

Boysclubbase ($BOYS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258486. במהלך 24 השעות האחרונות, $BOYS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00234998 לבין שיא של $ 0.00259269, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BOYSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.171173, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BOYS השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, +3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boysclubbase ($BOYS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 972.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 258.48K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boysclubbase הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 972.58. ההיצע במחזור של $BOYS הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 258.48K.