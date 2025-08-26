Boysclub on Sui (BOYSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00020764 $ 0.00020764 $ 0.00020764 24 שעות נמוך $ 0.00021654 $ 0.00021654 $ 0.00021654 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00020764$ 0.00020764 $ 0.00020764 גבוה 24 שעות $ 0.00021654$ 0.00021654 $ 0.00021654 שיא כל הזמנים $ 0.0152777$ 0.0152777 $ 0.0152777 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006938$ 0.00006938 $ 0.00006938 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) +1.74% שינוי מחיר (7D) -4.58% שינוי מחיר (7D) -4.58%

Boysclub on Sui (BOYSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00021467. במהלך 24 השעות האחרונות, BOYSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00020764 לבין שיא של $ 0.00021654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOYSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0152777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006938.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOYSS השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, +1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boysclub on Sui (BOYSS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K אספקת מחזור 75.00M 75.00M 75.00M אספקה כוללת 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boysclub on Sui הוא $ 16.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOYSS הוא 75.00M, עם היצע כולל של 75000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.10K.