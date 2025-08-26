עוד על BOYSS

BOYSS מידע על מחיר

BOYSS אתר רשמי

BOYSS טוקניומיקה

BOYSS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Boysclub on Sui סֵמֶל

Boysclub on Sui מחיר (BOYSS)

לא רשום

1 BOYSS ל USDמחיר חי:

$0.00021482
$0.00021482$0.00021482
+2.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Boysclub on Sui (BOYSS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:12:37 (UTC+8)

Boysclub on Sui (BOYSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00020764
$ 0.00020764$ 0.00020764
24 שעות נמוך
$ 0.00021654
$ 0.00021654$ 0.00021654
גבוה 24 שעות

$ 0.00020764
$ 0.00020764$ 0.00020764

$ 0.00021654
$ 0.00021654$ 0.00021654

$ 0.0152777
$ 0.0152777$ 0.0152777

$ 0.00006938
$ 0.00006938$ 0.00006938

+0.78%

+1.74%

-4.58%

-4.58%

Boysclub on Sui (BOYSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00021467. במהלך 24 השעות האחרונות, BOYSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00020764 לבין שיא של $ 0.00021654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOYSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0152777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006938.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOYSS השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, +1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boysclub on Sui (BOYSS) מידע שוק

$ 16.10K
$ 16.10K$ 16.10K

--
----

$ 16.10K
$ 16.10K$ 16.10K

75.00M
75.00M 75.00M

75,000,000.0
75,000,000.0 75,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boysclub on Sui הוא $ 16.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOYSS הוא 75.00M, עם היצע כולל של 75000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.10K.

Boysclub on Sui (BOYSS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boysclub on Suiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoysclub on Sui ל USDהיה . $ -0.0000331375.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoysclub on Sui ל USDהיה $ +0.0002189339.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boysclub on Suiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.74%
30 ימים$ -0.0000331375-15.43%
60 ימים$ +0.0002189339+101.99%
90 ימים$ 0--

מה זהBoysclub on Sui (BOYSS)

We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Boysclub on Sui (BOYSS) משאב

האתר הרשמי

Boysclub on Suiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boysclub on Sui (BOYSS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boysclub on Sui (BOYSS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boysclub on Sui.

בדוק את Boysclub on Sui תחזית המחיר עכשיו‏!

BOYSS למטבעות מקומיים

Boysclub on Sui (BOYSS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boysclub on Sui (BOYSS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOYSS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boysclub on Sui (BOYSS)

כמה שווה Boysclub on Sui (BOYSS) היום?
החי BOYSSהמחיר ב USD הוא 0.00021467 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOYSS ל USD?
המחיר הנוכחי של BOYSS ל USD הוא $ 0.00021467. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boysclub on Sui?
שווי השוק של BOYSS הוא $ 16.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOYSS?
ההיצע במחזור של BOYSS הוא 75.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOYSS?
‏‏BOYSS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0152777 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOYSS?
BOYSS ‏‏רשם מחירATL של 0.00006938 USD.
מהו נפח המסחר של BOYSS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOYSS הוא -- USD.
האם BOYSS יעלה השנה?
BOYSS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOYSS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:12:37 (UTC+8)

Boysclub on Sui (BOYSS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.