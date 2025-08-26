Boys Club Munchy מחיר (MUNCHY)
Boys Club Munchy (MUNCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00528754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNCHY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Boys Club Munchy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.56. ההיצע במחזור של MUNCHY הוא 0.00, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.89K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Boys Club Munchyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoys Club Munchy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoys Club Munchy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boys Club Munchyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.05%
|30 ימים
|$ 0
|-23.65%
|60 ימים
|$ 0
|+26.50%
|90 ימים
|$ 0
|--
Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. 6% team & advisor allocation and 6% for marketing, KOLs, and growth-related expenses. 1% Jeet Tax for the haters with malicious intent on destroying launches. Our focus is on longevity in this space but we know how fast this space moves, therefore we feel adding a Jeet Tax is necessary for development and sustainability. Jeet tax will be used for buybacks and any marketing efforts for $munchy. Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending time with his best pals. Come along on this epic adventure and dive into exciting new Munchy comics, games and surprises!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
