Boys Club Munchy (MUNCHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00528754 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -4.05% שינוי מחיר (7D) -4.11%

Boys Club Munchy (MUNCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00528754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNCHY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boys Club Munchy (MUNCHY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 21.56 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.89K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boys Club Munchy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.56. ההיצע במחזור של MUNCHY הוא 0.00, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.89K.