עוד על MUNCHY

MUNCHY מידע על מחיר

MUNCHY אתר רשמי

MUNCHY טוקניומיקה

MUNCHY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Boys Club Munchy סֵמֶל

Boys Club Munchy מחיר (MUNCHY)

לא רשום

1 MUNCHY ל USDמחיר חי:

$0.00003545
$0.00003545$0.00003545
-4.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Boys Club Munchy (MUNCHY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:34:44 (UTC+8)

Boys Club Munchy (MUNCHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00528754
$ 0.00528754$ 0.00528754

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-4.05%

-4.11%

-4.11%

Boys Club Munchy (MUNCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00528754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNCHY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boys Club Munchy (MUNCHY) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.56
$ 21.56$ 21.56

$ 14.89K
$ 14.89K$ 14.89K

0.00
0.00 0.00

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boys Club Munchy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.56. ההיצע במחזור של MUNCHY הוא 0.00, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.89K.

Boys Club Munchy (MUNCHY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boys Club Munchyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoys Club Munchy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoys Club Munchy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boys Club Munchyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.05%
30 ימים$ 0-23.65%
60 ימים$ 0+26.50%
90 ימים$ 0--

מה זהBoys Club Munchy (MUNCHY)

Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. 6% team & advisor allocation and 6% for marketing, KOLs, and growth-related expenses. 1% Jeet Tax for the haters with malicious intent on destroying launches. Our focus is on longevity in this space but we know how fast this space moves, therefore we feel adding a Jeet Tax is necessary for development and sustainability. Jeet tax will be used for buybacks and any marketing efforts for $munchy. Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending time with his best pals. Come along on this epic adventure and dive into exciting new Munchy comics, games and surprises!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Boys Club Munchy (MUNCHY) משאב

האתר הרשמי

Boys Club Munchyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boys Club Munchy (MUNCHY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boys Club Munchy (MUNCHY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boys Club Munchy.

בדוק את Boys Club Munchy תחזית המחיר עכשיו‏!

MUNCHY למטבעות מקומיים

Boys Club Munchy (MUNCHY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boys Club Munchy (MUNCHY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUNCHY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boys Club Munchy (MUNCHY)

כמה שווה Boys Club Munchy (MUNCHY) היום?
החי MUNCHYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUNCHY ל USD?
המחיר הנוכחי של MUNCHY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boys Club Munchy?
שווי השוק של MUNCHY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUNCHY?
ההיצע במחזור של MUNCHY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUNCHY?
‏‏MUNCHY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00528754 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUNCHY?
MUNCHY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MUNCHY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUNCHY הוא $ 21.56 USD.
האם MUNCHY יעלה השנה?
MUNCHY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUNCHY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:34:44 (UTC+8)

Boys Club Munchy (MUNCHY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.