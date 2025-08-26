עוד על BOYS

BOYS מידע על מחיר

BOYS מסמך לבן

BOYS אתר רשמי

BOYS טוקניומיקה

BOYS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Boys Club סֵמֶל

Boys Club מחיר (BOYS)

לא רשום

1 BOYS ל USDמחיר חי:

--
----
-13.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Boys Club (BOYS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:39:38 (UTC+8)

Boys Club (BOYS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-13.85%

-12.58%

-12.58%

Boys Club (BOYS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOYS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOYSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOYS השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -13.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boys Club (BOYS) מידע שוק

$ 129.22K
$ 129.22K$ 129.22K

--
----

$ 129.22K
$ 129.22K$ 129.22K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boys Club הוא $ 129.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOYS הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.22K.

Boys Club (BOYS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boys Clubל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoys Club ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoys Club ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boys Clubל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.85%
30 ימים$ 0-58.77%
60 ימים$ 0-60.14%
90 ימים$ 0--

מה זהBoys Club (BOYS)

Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Boys Club (BOYS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Boys Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boys Club (BOYS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boys Club (BOYS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boys Club.

בדוק את Boys Club תחזית המחיר עכשיו‏!

BOYS למטבעות מקומיים

Boys Club (BOYS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boys Club (BOYS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOYS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boys Club (BOYS)

כמה שווה Boys Club (BOYS) היום?
החי BOYSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOYS ל USD?
המחיר הנוכחי של BOYS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boys Club?
שווי השוק של BOYS הוא $ 129.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOYS?
ההיצע במחזור של BOYS הוא 1.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOYS?
‏‏BOYS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOYS?
BOYS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOYS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOYS הוא -- USD.
האם BOYS יעלה השנה?
BOYS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOYS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:39:38 (UTC+8)

Boys Club (BOYS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.