Bowyer App by Virtuals מחיר היום

מחיר Bowyer App by Virtuals (BOWYER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOWYER ל USD הוא $ 0 לכל BOWYER.

Bowyer App by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,184, עם היצע במחזור של 1.00B BOWYER. ב‑24 השעות האחרונות, BOWYER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00162273, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOWYER נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו -63.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bowyer App by Virtuals (BOWYER) מידע שוק

שווי שוק $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bowyer App by Virtuals הוא $ 20.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOWYER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.18K.