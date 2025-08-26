Bowie (BOWIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.75% שינוי מחיר (7D) -2.75%

Bowie (BOWIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOWIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOWIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOWIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bowie (BOWIE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 13.60$ 13.60 $ 13.60 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 6,942,000,000.0 6,942,000,000.0 6,942,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bowie הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.60. ההיצע במחזור של BOWIE הוא 0.00, עם היצע כולל של 6942000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.77K.