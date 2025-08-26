BountyMarketCap (BMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.097406 $ 0.097406 $ 0.097406 24 שעות נמוך $ 0.107413 $ 0.107413 $ 0.107413 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.097406$ 0.097406 $ 0.097406 גבוה 24 שעות $ 0.107413$ 0.107413 $ 0.107413 שיא כל הזמנים $ 0.488824$ 0.488824 $ 0.488824 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.69% שינוי מחיר (1D) -8.36% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

BountyMarketCap (BMC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.097528. במהלך 24 השעות האחרונות, BMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.097406 לבין שיא של $ 0.107413, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.488824, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMC השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -8.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BountyMarketCap (BMC) מידע שוק

שווי שוק $ 9.77M$ 9.77M $ 9.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.77M$ 9.77M $ 9.77M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BountyMarketCap הוא $ 9.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMC הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.77M.