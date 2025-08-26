BountyKinds YU (YU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.516713 $ 0.516713 $ 0.516713 24 שעות נמוך $ 0.541595 $ 0.541595 $ 0.541595 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.516713$ 0.516713 $ 0.516713 גבוה 24 שעות $ 0.541595$ 0.541595 $ 0.541595 שיא כל הזמנים $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.325832$ 0.325832 $ 0.325832 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -2.12% שינוי מחיר (7D) -2.14% שינוי מחיר (7D) -2.14%

BountyKinds YU (YU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.524945. במהלך 24 השעות האחרונות, YU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.516713 לבין שיא של $ 0.541595, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.325832.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YU השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BountyKinds YU (YU) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 554.09$ 554.09 $ 554.09 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.76M$ 26.76M $ 26.76M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 50,965,609.21734188 50,965,609.21734188 50,965,609.21734188

שווי השוק הנוכחי של BountyKinds YU הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 554.09. ההיצע במחזור של YU הוא 0.00, עם היצע כולל של 50965609.21734188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.76M.