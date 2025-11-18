BOUNCY BALL of OFiD Fun מחיר היום

מחיר BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ E𝕏PB ל USD הוא -- לכל E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,216, עם היצע במחזור של 978.27M E𝕏PB. ב‑24 השעות האחרונות, E𝕏PB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, E𝕏PB נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -15.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) מידע שוק

