Bouncing Seals (SEALS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.77% שינוי מחיר (7D) -2.77%

Bouncing Seals (SEALS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEALS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEALSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEALS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bouncing Seals (SEALS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K אספקת מחזור 999.32M 999.32M 999.32M אספקה כוללת 999,323,988.0 999,323,988.0 999,323,988.0

שווי השוק הנוכחי של Bouncing Seals הוא $ 12.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEALS הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999323988.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.41K.