Bouncing Seals סֵמֶל

Bouncing Seals מחיר (SEALS)

לא רשום

1 SEALS ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Bouncing Seals (SEALS) טבלת מחירים חיה
Bouncing Seals (SEALS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.77%

-2.77%

Bouncing Seals (SEALS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEALS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEALSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEALS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bouncing Seals (SEALS) מידע שוק

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

--
----

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

999.32M
999.32M 999.32M

999,323,988.0
999,323,988.0 999,323,988.0

שווי השוק הנוכחי של Bouncing Seals הוא $ 12.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEALS הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999323988.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.41K.

Bouncing Seals (SEALS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bouncing Sealsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBouncing Seals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBouncing Seals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bouncing Sealsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-7.54%
60 ימים$ 0+33.56%
90 ימים$ 0--

מה זהBouncing Seals (SEALS)

Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.

Bouncing Seals (SEALS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bouncing Sealsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bouncing Seals (SEALS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bouncing Seals (SEALS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bouncing Seals.

בדוק את Bouncing Seals תחזית המחיר עכשיו‏!

SEALS למטבעות מקומיים

Bouncing Seals (SEALS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bouncing Seals (SEALS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEALS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bouncing Seals (SEALS)

כמה שווה Bouncing Seals (SEALS) היום?
החי SEALSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SEALS ל USD?
המחיר הנוכחי של SEALS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bouncing Seals?
שווי השוק של SEALS הוא $ 12.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SEALS?
ההיצע במחזור של SEALS הוא 999.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEALS?
‏‏SEALS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEALS?
SEALS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SEALS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEALS הוא -- USD.
האם SEALS יעלה השנה?
SEALS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEALS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
