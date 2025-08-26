עוד על DVD

USD
Bouncing DVD (DVD) טבלת מחירים חיה
Bouncing DVD (DVD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00203114
$ 0.00203114$ 0.00203114

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.32%

-8.43%

-8.43%

Bouncing DVD (DVD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DVD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DVDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00203114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DVD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bouncing DVD (DVD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 49.30
$ 49.30$ 49.30

$ 11.89K
$ 11.89K$ 11.89K

0.00
0.00 0.00

930,029,168.0
930,029,168.0 930,029,168.0

שווי השוק הנוכחי של Bouncing DVD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.30. ההיצע במחזור של DVD הוא 0.00, עם היצע כולל של 930029168.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.89K.

Bouncing DVD (DVD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bouncing DVDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBouncing DVD ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBouncing DVD ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bouncing DVDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.32%
30 ימים$ 0-20.27%
60 ימים$ 0-0.87%
90 ימים$ 0--

מה זהBouncing DVD (DVD)

Relive 90s nostalgia with Bouncing $DVD on Solana. Community-ran meme token and video generator. (The initial developer has left, so the community has taken over to further develop this project.)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bouncing DVD (DVD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bouncing DVDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bouncing DVD (DVD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bouncing DVD (DVD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bouncing DVD.

בדוק את Bouncing DVD תחזית המחיר עכשיו‏!

DVD למטבעות מקומיים

Bouncing DVD (DVD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bouncing DVD (DVD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DVD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bouncing DVD (DVD)

כמה שווה Bouncing DVD (DVD) היום?
החי DVDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DVD ל USD?
המחיר הנוכחי של DVD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bouncing DVD?
שווי השוק של DVD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DVD?
ההיצע במחזור של DVD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DVD?
‏‏DVD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00203114 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DVD?
DVD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DVD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DVD הוא $ 49.30 USD.
האם DVD יעלה השנה?
DVD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DVD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.