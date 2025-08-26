BounceBit BTC (BBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 106,842 $ 106,842 $ 106,842 24 שעות נמוך $ 112,437 $ 112,437 $ 112,437 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 106,842$ 106,842 $ 106,842 גבוה 24 שעות $ 112,437$ 112,437 $ 112,437 שיא כל הזמנים $ 125,597$ 125,597 $ 125,597 המחיר הנמוך ביותר $ 48,489$ 48,489 $ 48,489 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -2.95% שינוי מחיר (7D) -6.24% שינוי מחיר (7D) -6.24%

BounceBit BTC (BBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $108,315. במהלך 24 השעות האחרונות, BBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 106,842 לבין שיא של $ 112,437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 48,489.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBTC השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -2.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BounceBit BTC (BBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 95.20K$ 95.20K $ 95.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 15,722.0 15,722.0 15,722.0

שווי השוק הנוכחי של BounceBit BTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.20K. ההיצע במחזור של BBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 15722.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70B.