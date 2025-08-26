עוד על BBTC

BounceBit BTC סֵמֶל

BounceBit BTC מחיר (BBTC)

לא רשום

1 BBTC ל USDמחיר חי:

$108,315
$108,315$108,315
-2.90%1D
USD
BounceBit BTC (BBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:34:03 (UTC+8)

BounceBit BTC (BBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 106,842
$ 106,842$ 106,842
24 שעות נמוך
$ 112,437
$ 112,437$ 112,437
גבוה 24 שעות

$ 106,842
$ 106,842$ 106,842

$ 112,437
$ 112,437$ 112,437

$ 125,597
$ 125,597$ 125,597

$ 48,489
$ 48,489$ 48,489

-0.59%

-2.95%

-6.24%

-6.24%

BounceBit BTC (BBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $108,315. במהלך 24 השעות האחרונות, BBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 106,842 לבין שיא של $ 112,437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 48,489.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBTC השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -2.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BounceBit BTC (BBTC) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 95.20K
$ 95.20K$ 95.20K

$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B

0.00
0.00 0.00

15,722.0
15,722.0 15,722.0

שווי השוק הנוכחי של BounceBit BTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.20K. ההיצע במחזור של BBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 15722.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70B.

BounceBit BTC (BBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BounceBit BTCל USDהיה $ -3,302.6023811306.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBounceBit BTC ל USDהיה . $ -8,020.6282665000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBounceBit BTC ל USDהיה $ +3,755.1510720000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BounceBit BTCל USDהיה $ +732.25086580533.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3,302.6023811306-2.95%
30 ימים$ -8,020.6282665000-7.40%
60 ימים$ +3,755.1510720000+3.47%
90 ימים$ +732.25086580533+0.68%

מה זהBounceBit BTC (BBTC)

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

BounceBit BTC (BBTC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BounceBit BTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BounceBit BTC (BBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BounceBit BTC (BBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BounceBit BTC.

בדוק את BounceBit BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

BBTC למטבעות מקומיים

BounceBit BTC (BBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BounceBit BTC (BBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BounceBit BTC (BBTC)

כמה שווה BounceBit BTC (BBTC) היום?
החי BBTCהמחיר ב USD הוא 108,315 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של BBTC ל USD הוא $ 108,315. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BounceBit BTC?
שווי השוק של BBTC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BBTC?
ההיצע במחזור של BBTC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BBTC?
‏‏BBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 125,597 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BBTC?
BBTC ‏‏רשם מחירATL של 48,489 USD.
מהו נפח המסחר של BBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BBTC הוא $ 95.20K USD.
האם BBTC יעלה השנה?
BBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BounceBit BTC (BBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

