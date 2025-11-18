Botanix Staked Bitcoin מחיר היום

מחיר Botanix Staked Bitcoin (STBTC) בזמן אמת היום הוא $ 93,715, עם שינוי של 2.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STBTC ל USD הוא $ 93,715 לכל STBTC.

Botanix Staked Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,250,177, עם היצע במחזור של 98.69 STBTC. ב‑24 השעות האחרונות, STBTC סחר בין $ 93,137 (נמוך) ל $ 97,869 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 128,136, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 93,137.

ביצועים לטווח קצר, STBTC נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -12.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 9.25M$ 9.25M $ 9.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.25M$ 9.25M $ 9.25M אספקת מחזור 98.69 98.69 98.69 אספקה כוללת 98.69495308998661 98.69495308998661 98.69495308998661

שווי השוק הנוכחי של Botanix Staked Bitcoin הוא $ 9.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STBTC הוא 98.69, עם היצע כולל של 98.69495308998661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.25M.