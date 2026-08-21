Botanix Pegged Bitcoin מחיר היום

מחיר Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) בזמן אמת היום הוא $ 61,254, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PBTC ל USD הוא $ 61,254 לכל PBTC.

Botanix Pegged Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,015, עם היצע במחזור של 1.05 PBTC. ב‑24 השעות האחרונות, PBTC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 125,916, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 55,676.

ביצועים לטווח קצר, PBTC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 644.00.

Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K נפח (24 שעות) $ 644.00$ 644.00 $ 644.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K אספקת מחזור 1.05 1.05 1.05 אספקה כוללת 0.6599569847367369 0.6599569847367369 0.6599569847367369

שווי השוק הנוכחי של Botanix Pegged Bitcoin הוא $ 64.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 644.00. ההיצע במחזור של PBTC הוא 1.05, עם היצע כולל של 0.6599569847367369. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.02K.