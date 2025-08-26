Bossie (BOSSIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -12.41% שינוי מחיר (7D) +2.84% שינוי מחיר (7D) +2.84%

Bossie (BOSSIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOSSIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOSSIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOSSIE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -12.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bossie (BOSSIE) מידע שוק

שווי שוק $ 103.78K$ 103.78K $ 103.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.78K$ 103.78K $ 103.78K אספקת מחזור 60.58B 60.58B 60.58B אספקה כוללת 60,575,751,823.80572 60,575,751,823.80572 60,575,751,823.80572

שווי השוק הנוכחי של Bossie הוא $ 103.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOSSIE הוא 60.58B, עם היצע כולל של 60575751823.80572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.78K.