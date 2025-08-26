עוד על BOSSBURGER

Boss Burger סֵמֶל

Boss Burger מחיר (BOSSBURGER)

לא רשום

1 BOSSBURGER ל USDמחיר חי:

$0.00016442
$0.00016442$0.00016442
-19.50%1D
mexc
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) טבלת מחירים חיה
Boss Burger (BOSSBURGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-19.41%

-46.53%

-46.53%

Boss Burger (BOSSBURGER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOSSBURGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOSSBURGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOSSBURGER השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -19.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) מידע שוק

$ 164.48K
$ 164.48K$ 164.48K

--
----

$ 164.48K
$ 164.48K$ 164.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boss Burger הוא $ 164.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOSSBURGER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.48K.

Boss Burger (BOSSBURGER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boss Burgerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoss Burger ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoss Burger ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boss Burgerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-19.41%
30 ימים$ 0+0.79%
60 ימים$ 0-43.92%
90 ימים$ 0--

מה זהBoss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time.

Boss Burger (BOSSBURGER) משאב

האתר הרשמי

Boss Burgerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boss Burger (BOSSBURGER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boss Burger (BOSSBURGER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boss Burger.

בדוק את Boss Burger תחזית המחיר עכשיו‏!

BOSSBURGER למטבעות מקומיים

Boss Burger (BOSSBURGER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boss Burger (BOSSBURGER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOSSBURGER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boss Burger (BOSSBURGER)

כמה שווה Boss Burger (BOSSBURGER) היום?
החי BOSSBURGERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOSSBURGER ל USD?
המחיר הנוכחי של BOSSBURGER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boss Burger?
שווי השוק של BOSSBURGER הוא $ 164.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOSSBURGER?
ההיצע במחזור של BOSSBURGER הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOSSBURGER?
‏‏BOSSBURGER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00154863 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOSSBURGER?
BOSSBURGER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOSSBURGER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOSSBURGER הוא -- USD.
האם BOSSBURGER יעלה השנה?
BOSSBURGER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOSSBURGER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
