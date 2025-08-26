Boss Burger (BOSSBURGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00154863 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -19.41% שינוי מחיר (7D) -46.53%

Boss Burger (BOSSBURGER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOSSBURGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOSSBURGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOSSBURGER השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -19.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) מידע שוק

שווי שוק $ 164.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.48K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boss Burger הוא $ 164.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOSSBURGER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.48K.