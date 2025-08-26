Boring Protocol (BOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.198562$ 0.198562 $ 0.198562 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -0.74% שינוי מחיר (7D) +2.21% שינוי מחיר (7D) +2.21%

Boring Protocol (BOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.198562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOP השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boring Protocol (BOP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K אספקת מחזור 97.54M 97.54M 97.54M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boring Protocol הוא $ 5.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOP הוא 97.54M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.32K.