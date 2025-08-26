עוד על BOP

Boring Protocol סֵמֶל

Boring Protocol מחיר (BOP)

לא רשום

1 BOP ל USDמחיר חי:

--
----
-0.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Boring Protocol (BOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:33:16 (UTC+8)

Boring Protocol (BOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.198562
$ 0.198562$ 0.198562

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.74%

+2.21%

+2.21%

Boring Protocol (BOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.198562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOP השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boring Protocol (BOP) מידע שוק

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

--
----

$ 15.32K
$ 15.32K$ 15.32K

97.54M
97.54M 97.54M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boring Protocol הוא $ 5.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOP הוא 97.54M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.32K.

Boring Protocol (BOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boring Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoring Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoring Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boring Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.74%
30 ימים$ 0-7.91%
60 ימים$ 0+12.11%
90 ימים$ 0--

מה זהBoring Protocol (BOP)

Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Boring Protocol (BOP) משאב

האתר הרשמי

Boring Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boring Protocol (BOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boring Protocol (BOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boring Protocol.

בדוק את Boring Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

BOP למטבעות מקומיים

Boring Protocol (BOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boring Protocol (BOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boring Protocol (BOP)

כמה שווה Boring Protocol (BOP) היום?
החי BOPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOP ל USD?
המחיר הנוכחי של BOP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boring Protocol?
שווי השוק של BOP הוא $ 5.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOP?
ההיצע במחזור של BOP הוא 97.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOP?
‏‏BOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.198562 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOP?
BOP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOP הוא -- USD.
האם BOP יעלה השנה?
BOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.