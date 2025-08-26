BOOSEY (BOOSEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.001354 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.75%

BOOSEY (BOOSEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOSEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOSEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOSEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 40.53K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.25K אספקת מחזור 915.84M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOOSEY הוא $ 40.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOSEY הוא 915.84M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.25K.