Boomers on Sol (BOOMER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02860489$ 0.02860489 $ 0.02860489 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -25.29% שינוי מחיר (7D) -4.76% שינוי מחיר (7D) -4.76%

Boomers on Sol (BOOMER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOMER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOMERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02860489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOMER השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -25.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boomers on Sol (BOOMER) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 985,921,061.0 985,921,061.0 985,921,061.0

שווי השוק הנוכחי של Boomers on Sol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.70K. ההיצע במחזור של BOOMER הוא 0.00, עם היצע כולל של 985921061.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.99K.