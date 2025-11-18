Bookie AI מחיר היום

מחיר Bookie AI (BOOKIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00016324, עם שינוי של 5.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOKIE ל USD הוא $ 0.00016324 לכל BOOKIE.

Bookie AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 117,147, עם היצע במחזור של 726.83M BOOKIE. ב‑24 השעות האחרונות, BOOKIE סחר בין $ 0.00015715 (נמוך) ל $ 0.00018085 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00697224, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00015715.

ביצועים לטווח קצר, BOOKIE נע ב +1.88% בשעה האחרונה ו -33.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bookie AI (BOOKIE) מידע שוק

שווי שוק $ 117.15K$ 117.15K $ 117.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 161.18K$ 161.18K $ 161.18K אספקת מחזור 726.83M 726.83M 726.83M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

