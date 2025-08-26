עוד על BOOK OF RUGS

BOOK OF RUGS מחיר (BOOK OF RUGS)

לא רשום

1 BOOK OF RUGS ל USDמחיר חי:

$0.00019076
$0.00019076$0.00019076
-4.80%1D
BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:51:56 (UTC+8)

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-4.80%

-2.51%

-2.51%

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOK OF RUGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOK OF RUGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOK OF RUGS השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -4.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) מידע שוק

$ 160.79K
$ 160.79K$ 160.79K

--
----

$ 185.06K
$ 185.06K$ 185.06K

842.91M
842.91M 842.91M

970,087,063.0760633
970,087,063.0760633 970,087,063.0760633

שווי השוק הנוכחי של BOOK OF RUGS הוא $ 160.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOK OF RUGS הוא 842.91M, עם היצע כולל של 970087063.0760633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.06K.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BOOK OF RUGSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOK OF RUGS ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOK OF RUGS ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOOK OF RUGSל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.80%
30 ימים$ 0-20.83%
60 ימים$ 0+24.23%
90 ימים$ 0--

מה זהBOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) משאב

האתר הרשמי

BOOK OF RUGSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOK OF RUGS.

בדוק את BOOK OF RUGS תחזית המחיר עכשיו‏!

BOOK OF RUGS למטבעות מקומיים

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOOK OF RUGS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

כמה שווה BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) היום?
החי BOOK OF RUGSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOOK OF RUGS ל USD?
המחיר הנוכחי של BOOK OF RUGS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOK OF RUGS?
שווי השוק של BOOK OF RUGS הוא $ 160.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOOK OF RUGS?
ההיצע במחזור של BOOK OF RUGS הוא 842.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOOK OF RUGS?
‏‏BOOK OF RUGS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOOK OF RUGS?
BOOK OF RUGS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOOK OF RUGS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOOK OF RUGS הוא -- USD.
האם BOOK OF RUGS יעלה השנה?
BOOK OF RUGS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOOK OF RUGS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:51:56 (UTC+8)

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.