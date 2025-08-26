BOOK OF RUGS מחיר (BOOK OF RUGS)
BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOK OF RUGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOK OF RUGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOK OF RUGS השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -4.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BOOK OF RUGS הוא $ 160.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOK OF RUGS הוא 842.91M, עם היצע כולל של 970087063.0760633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.06K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BOOK OF RUGSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOK OF RUGS ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOK OF RUGS ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOOK OF RUGSל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.80%
|30 ימים
|$ 0
|-20.83%
|60 ימים
|$ 0
|+24.23%
|90 ימים
|$ 0
|--
Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.
