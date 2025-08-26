Book of Pepe (BOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00002065$ 0.00002065 $ 0.00002065 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -2.88% שינוי מחיר (7D) +12.29% שינוי מחיר (7D) +12.29%

Book of Pepe (BOPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00002065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOPE השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Book of Pepe (BOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 37.30$ 37.30 $ 37.30 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.95K$ 93.95K $ 93.95K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 409,830,000,000.0 409,830,000,000.0 409,830,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Book of Pepe הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.30. ההיצע במחזור של BOPE הוא 0.00, עם היצע כולל של 409830000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.95K.