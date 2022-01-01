Book of Miggles (BOMI) טוקנומיקה
This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.
Book of Miggles (BOMI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Book of Miggles (BOMI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Book of Miggles (BOMI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Book of Miggles (BOMI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BOMI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BOMIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BOMIטוקניומיקה, חקרו אתBOMIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
