Book of Miggles (BOMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.21 גבוה 24 שעות $ 1.33 שיא כל הזמנים $ 1.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0.503984 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) +1.13%

Book of Miggles (BOMI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.22. במהלך 24 השעות האחרונות, BOMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.21 לבין שיא של $ 1.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.503984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOMI השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Book of Miggles (BOMI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M אספקת מחזור 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Book of Miggles הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOMI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.