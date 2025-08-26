עוד על BOMI

BOMI מידע על מחיר

BOMI אתר רשמי

BOMI טוקניומיקה

BOMI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Book of Miggles סֵמֶל

Book of Miggles מחיר (BOMI)

לא רשום

1 BOMI ל USDמחיר חי:

$1.22
$1.22$1.22
-7.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Book of Miggles (BOMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:38:39 (UTC+8)

Book of Miggles (BOMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 שעות נמוך
$ 1.33
$ 1.33$ 1.33
גבוה 24 שעות

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.503984
$ 0.503984$ 0.503984

+0.21%

-7.11%

+1.13%

+1.13%

Book of Miggles (BOMI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.22. במהלך 24 השעות האחרונות, BOMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.21 לבין שיא של $ 1.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.503984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOMI השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Book of Miggles (BOMI) מידע שוק

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Book of Miggles הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOMI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.

Book of Miggles (BOMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Book of Migglesל USDהיה $ -0.093479706794948.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBook of Miggles ל USDהיה . $ +0.1127877800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBook of Miggles ל USDהיה $ +1.2642359800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Book of Migglesל USDהיה $ +0.3060021823311868.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.093479706794948-7.11%
30 ימים$ +0.1127877800+9.24%
60 ימים$ +1.2642359800+103.63%
90 ימים$ +0.3060021823311868+33.48%

מה זהBook of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Book of Miggles (BOMI) משאב

האתר הרשמי

Book of Migglesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Book of Miggles (BOMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Book of Miggles (BOMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Book of Miggles.

בדוק את Book of Miggles תחזית המחיר עכשיו‏!

BOMI למטבעות מקומיים

Book of Miggles (BOMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Book of Miggles (BOMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Book of Miggles (BOMI)

כמה שווה Book of Miggles (BOMI) היום?
החי BOMIהמחיר ב USD הוא 1.22 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOMI ל USD?
המחיר הנוכחי של BOMI ל USD הוא $ 1.22. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Book of Miggles?
שווי השוק של BOMI הוא $ 1.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOMI?
ההיצע במחזור של BOMI הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOMI?
‏‏BOMI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.69 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOMI?
BOMI ‏‏רשם מחירATL של 0.503984 USD.
מהו נפח המסחר של BOMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOMI הוא -- USD.
האם BOMI יעלה השנה?
BOMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:38:39 (UTC+8)

Book of Miggles (BOMI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.