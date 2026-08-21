Book of Ethereum מחיר היום

מחיר Book of Ethereum (BOOE) בזמן אמת היום הוא $ 0.03747861, עם שינוי של 23.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOE ל USD הוא $ 0.03747861 לכל BOOE.

Book of Ethereum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,747,861, עם היצע במחזור של 100.00M BOOE. ב‑24 השעות האחרונות, BOOE סחר בין $ 0.03010634 (נמוך) ל $ 0.03753537 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.784594, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00692796.

ביצועים לטווח קצר, BOOE נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו +48.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.47K.

Book of Ethereum (BOOE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M נפח (24 שעות) $ 47.47K$ 47.47K $ 47.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Book of Ethereum הוא $ 3.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.47K. ההיצע במחזור של BOOE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.75M.