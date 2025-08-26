עוד על DYOR

Book of DYOR (DYOR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:51:49 (UTC+8)

Book of DYOR (DYOR) מידע על מחיר (USD)

Book of DYOR (DYOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DYOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DYORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00557218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DYOR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Book of DYOR הוא $ 114.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DYOR הוא 996.99M, עם היצע כולל של 996987121.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.14K.

מה זהBook of DYOR (DYOR)

Book of DYOR is a Meme community project delivering an Omnichain Memecoin Launchpad with staking and yield.  

Book of DYOR (DYOR) משאב

Book of DYOR (DYOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Book of DYOR (DYOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DYOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Book of DYOR (DYOR)

כמה שווה Book of DYOR (DYOR) היום?
החי DYORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DYOR ל USD?
המחיר הנוכחי של DYOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Book of DYOR?
שווי השוק של DYOR הוא $ 114.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DYOR?
ההיצע במחזור של DYOR הוא 996.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DYOR?
‏‏DYOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00557218 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DYOR?
DYOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DYOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DYOR הוא -- USD.
האם DYOR יעלה השנה?
DYOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DYOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
