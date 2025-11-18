Book of Binance מחיר היום

מחיר Book of Binance (BOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00281995, עם שינוי של 2.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOK ל USD הוא $ 0.00281995 לכל BOOK.

Book of Binance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 522,281, עם היצע במחזור של 185.19M BOOK. ב‑24 השעות האחרונות, BOOK סחר בין $ 0.00272349 (נמוך) ל $ 0.0028981 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.065647, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00164839.

ביצועים לטווח קצר, BOOK נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו -12.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Book of Binance (BOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 522.28K$ 522.28K $ 522.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.28K$ 522.28K $ 522.28K אספקת מחזור 185.19M 185.19M 185.19M אספקה כוללת 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

