BOOK OF BILLIONAIRES סֵמֶל

BOOK OF BILLIONAIRES מחיר (BOBE)

לא רשום

1 BOBE ל USDמחיר חי:

$0.00019464
$0.00019464$0.00019464
+1.20%1D
mexc
USD
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:57:25 (UTC+8)

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.265856
$ 0.265856$ 0.265856

+0.09%

+1.28%

-19.35%

-19.35%

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.265856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOBE השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) מידע שוק

$ 19.46K
$ 19.46K$ 19.46K

--
----

$ 19.46K
$ 19.46K$ 19.46K

99.99M
99.99M 99.99M

99,994,778.0
99,994,778.0 99,994,778.0

שווי השוק הנוכחי של BOOK OF BILLIONAIRES הוא $ 19.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOBE הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99994778.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.46K.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BOOK OF BILLIONAIRESל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOK OF BILLIONAIRES ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOK OF BILLIONAIRES ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOOK OF BILLIONAIRESל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.28%
30 ימים$ 0-28.89%
60 ימים$ 0-48.31%
90 ימים$ 0--

מה זהBOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BOOK OF BILLIONAIRESתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOK OF BILLIONAIRES.

בדוק את BOOK OF BILLIONAIRES תחזית המחיר עכשיו‏!

BOBE למטבעות מקומיים

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOBE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

כמה שווה BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) היום?
החי BOBEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOBE ל USD?
המחיר הנוכחי של BOBE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOK OF BILLIONAIRES?
שווי השוק של BOBE הוא $ 19.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOBE?
ההיצע במחזור של BOBE הוא 99.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOBE?
‏‏BOBE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.265856 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOBE?
BOBE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOBE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOBE הוא -- USD.
האם BOBE יעלה השנה?
BOBE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOBE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:57:25 (UTC+8)

