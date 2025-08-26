עוד על BABYBOME

Book of Baby Memes סֵמֶל

Book of Baby Memes מחיר (BABYBOME)

לא רשום

1 BABYBOME ל USDמחיר חי:

$0.000000000000114973
$0.000000000000114973$0.000000000000114973
-3.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Book of Baby Memes (BABYBOME) טבלת מחירים חיה
Book of Baby Memes (BABYBOME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-3.13%

-3.36%

-3.36%

Book of Baby Memes (BABYBOME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYBOME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYBOMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYBOME השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Book of Baby Memes (BABYBOME) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 96.71
$ 96.71$ 96.71

$ 48.29K
$ 48.29K$ 48.29K

0.00
0.00 0.00

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

שווי השוק הנוכחי של Book of Baby Memes הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 96.71. ההיצע במחזור של BABYBOME הוא 0.00, עם היצע כולל של 4.2e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.29K.

Book of Baby Memes (BABYBOME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Book of Baby Memesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBook of Baby Memes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBook of Baby Memes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Book of Baby Memesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.13%
30 ימים$ 0-7.71%
60 ימים$ 0+2.65%
90 ימים$ 0--

מה זהBook of Baby Memes (BABYBOME)

The Book of Baby Memes on BSC!

Book of Baby Memes (BABYBOME) משאב

האתר הרשמי

Book of Baby Memesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Book of Baby Memes (BABYBOME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Book of Baby Memes (BABYBOME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Book of Baby Memes.

בדוק את Book of Baby Memes תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYBOME למטבעות מקומיים

Book of Baby Memes (BABYBOME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Book of Baby Memes (BABYBOME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYBOME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Book of Baby Memes (BABYBOME)

כמה שווה Book of Baby Memes (BABYBOME) היום?
החי BABYBOMEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYBOME ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYBOME ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Book of Baby Memes?
שווי השוק של BABYBOME הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYBOME?
ההיצע במחזור של BABYBOME הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYBOME?
‏‏BABYBOME השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYBOME?
BABYBOME ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYBOME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYBOME הוא $ 96.71 USD.
האם BABYBOME יעלה השנה?
BABYBOME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYBOME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Book of Baby Memes (BABYBOME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

