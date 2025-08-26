עוד על BOOF

Boofus by Virtuals סֵמֶל

Boofus by Virtuals מחיר (BOOF)

לא רשום

1 BOOF ל USDמחיר חי:

--
----
-9.60%1D
USD
Boofus by Virtuals (BOOF) טבלת מחירים חיה
Boofus by Virtuals (BOOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-9.62%

+133.91%

+133.91%

Boofus by Virtuals (BOOF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOF השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -9.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+133.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boofus by Virtuals (BOOF) מידע שוק

$ 28.76K
$ 28.76K$ 28.76K

--
----

$ 28.76K
$ 28.76K$ 28.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boofus by Virtuals הוא $ 28.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.76K.

Boofus by Virtuals (BOOF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boofus by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoofus by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoofus by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boofus by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.62%
30 ימים$ 0+77.88%
60 ימים$ 0+83.78%
90 ימים$ 0--

מה זהBoofus by Virtuals (BOOF)

Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Boofus by Virtuals (BOOF) משאב

האתר הרשמי

Boofus by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boofus by Virtuals (BOOF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boofus by Virtuals (BOOF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boofus by Virtuals.

בדוק את Boofus by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

BOOF למטבעות מקומיים

Boofus by Virtuals (BOOF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boofus by Virtuals (BOOF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOOF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boofus by Virtuals (BOOF)

כמה שווה Boofus by Virtuals (BOOF) היום?
החי BOOFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOOF ל USD?
המחיר הנוכחי של BOOF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boofus by Virtuals?
שווי השוק של BOOF הוא $ 28.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOOF?
ההיצע במחזור של BOOF הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOOF?
‏‏BOOF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOOF?
BOOF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOOF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOOF הוא -- USD.
האם BOOF יעלה השנה?
BOOF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOOF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
